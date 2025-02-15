В аэропорту Хибины более чем на 10 часов задерживается один из рейсов

Пассажиры рейса Кировск — Петербург не могут вылететь уже около 13 часов

Вылет пассажирского самолета из аэропорта Хибины, расположенного в районе города Кировск в Мурманской области, в Санкт-Петербург задерживается примерно на 13 часов. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации журналистов, речь идет о лайнере авиакомпании «Россия». Воздушное судно должно было покинуть аэропорт еще вечером 14 февраля в 21:55 (совпадает с мск), но этого до сих пор не произошло.

«Сначала самолет задержали на два часа, потом на четыре. В итоге сейчас время [вылета] перенесли на 15:45 [мск]», — говорится в материале.

Из публикации следует, что пассажирам задержку объяснили поломкой воздушного судна. При этом людям не предоставили номера в гостинице, а горячее питание выдали лишь утром.

«В аэропорту нет отопления и горячей воды. <...> Есть бизнес-зал, куда разрешают зайти погреться», — уточняется в тексте.

Как отметили ожидающие вылета люди, некоторым пассажирам пришлось ночевать прямо в аэропорту. Но в это время в бизнес-зал никого не пускали, а из сотрудников были только двое правоохранителей.

Ранее россиянам рассказали о компенсациях, положенных при задержке международных авиарейсов.