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Сотни россиян не могут почти сутки улететь в Таиланд из Екатеринбурга

SHOT: более 400 россиян почти сутки не могут улететь на Пхукет из Екатеринбурга
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге более 400 туристов почти сутки не могут вылететь на Пхукет из-за поломки лайнера. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как пишет Telegram-канал, рейс должен был отправиться накануне в 22:55 (20:55 мск). Сначала вылет дважды откладывали на час, потом пассажиров пустили на борт, но вылет снова задержался на полчаса. В итоге самолет должен отправиться в 21:10 (19:10 мск) в субботу, 15 февраля.

По словам пассажиров, не всем предоставили отель, а некоторым стало плохо от ожидания в очереди. Многие из туристов провели в аэропорту больше суток.

SHOT выяснил, что рейс на Пхукет из Казани, который был запланирован на 21:10, теперь тоже перенесен на воскресенье, 16 февраля, на 18:10.

Это не единственные рейсы, вылет которых был отложен за прошедшие сутки. Так, самолет из аэропорта Хибины, расположенного в районе города Кировск в Мурманской области, в Санкт-Петербург не может отправиться уже примерно 13 часов.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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