Мошенники выманили у российского экс-полковника 7,8 млн рублей

У полковника в отставке выманили 7,8 млн руб. через схему с «заменой счетчиков»

В Москве 72-летний отставной полковник стал жертвой новой схемы мошенничества, в результате которой потерял почти 8 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Злоумышленники использовали уловку с «заменой счетчиков», первоначально связавшись с потерпевшим под видом представителей «Мосэнерго». Им удалось получить доступ к его SMS-коду, после чего они провели классическую операцию с использованием фальшивых сотрудников «Росфинмониторинга».

Мошенники убедили полковника в необходимости перевода средств на «защищенные счета Центробанка», используя при этом подставную «сотрудницу». Женщина многократно сопровождала потерпевшего в банковские учреждения, получая от него крупные суммы наличных, после чего переводила их на указанные счета.

Кроме того, мошенники убедили пенсионера взять дополнительный кредит для «блокировки попыток незаконного снятия средств», при этом обещая возврат всех денег. Жертва поняла о мошенничестве только после прекращения связи с мошенниками, потеряв в итоге 7,8 млн рублей.

До этого в Краснознаменске женщина поверила мошенникам и лишилась более 17 миллионов рублей. Аферисты убедили ее снять сбережения со счетов и отдать деньги курьеру.

Ранее россиян предупредили о новой многоэтапной схеме мошенничества.