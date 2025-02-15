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Мошенники выманили у жительницы Подмосковья более 17 млн рублей

В Подмосковье женщина отдала мошенникам 17,5 млн рублей
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Shutterstock

В Краснознаменске женщина поверила мошенникам и лишилась более 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Regions.

По данным издания, аферисты убедили местную жительницу снять сбережения со счетов. После этого пострадавшая встретилась с курьером и отдала ему деньги. Женщина лишилась 17,5 миллиона рублей.

Вскоре она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали доставщика, которому пострадавшая отдала средства. Однако, как полагают следователи, в этом случае преступники действовали группой. На данный момент остальных не поймали.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему предъявили обвинение. Дело передано в Одинцовский городской суд.

До этого в Ленобласти пенсионерка передала аферистам более 14,5 миллионов рублей. Пострадавшей сообщили, что кто-то якобы пытался завладеть ее сбережениями. Якобы чтобы третьи лица не завладели деньгами, женщина перевела средства на «безопасный счет».

Ранее в ХМАО школьница перевела мошенникам миллион рублей.

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