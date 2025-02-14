Россиян предупредили о новой многоэтапной схеме мошенничества

Управление МВД России по противодействию киберпреступлениям предупреждает о новой, чрезвычайно опасной схеме мошенничества, отличающейся многоступенчатостью и высокой степенью психологического воздействия на жертву. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщается, злоумышленники используют сложную многоуровневую систему обмана, включающую в себя представление от имени сотрудников медицинских учреждений, фальшивой службы поддержки портала «Госуслуги» и даже сотрудников Росфинмониторинга.

Схема начинается с контакта от имени сотрудников поликлиники, которые под предлогом записи на прием или прохождения диспансеризации получают доступ к личному кабинету жертвы, выманивая SMS-код для авторизации. После получения доступа мошенники немедленно подают заявки на получение кредитов в различных финансовых учреждениях. Когда жертва получает уведомления о поданных заявках, мошенники предоставляют контактные данные поддельной службы поддержки «Госуслуг», где подтверждают факт взлома и рекомендуют срочно обратиться в Росфинмониторинг для «предотвращения потери средств».

Дальнейшая психологическая обработка жертвы заключается в убеждении в необходимости написать заявление в Росфинмониторинг для предотвращения отмывания денег. Под предлогом необходимости приложить дополнительные документы к заявлению, мошенники выманивают у жертвы фотографии банковской карты с обеих сторон.

Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила о новом виде мошенничества.