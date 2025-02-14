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Автозавод «Урал» загорелся в Челябинской области

В Миассе загорелся автомобильный завод «Урал»
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Shutterstock/Al.geba

В городе Миасс Челябинской области произошел пожар на автомобильном заводе «Урал», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр предприятия.

«Произошло возгорание на площади 5 кв. м в подвале одного из цехов предприятия. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. Ликвидировано в кратчайший срок, пострадавших нет», — сказали в пресс-центре.

Автозавод «Урал» был основан в 1941 году. На предприятии выпускают одноименные грузовики.

До этого сообщалось, что огонь охватил маршрутки на парковке на территории промышленной зоны в селе Верхнее Мячково в подмосковных Люберцах. Возгорание тушили 25 специалистов и пять единиц техники.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Всего сгорели 30 маршруток.

Ранее магазин автозапчастей сгорел дотла в Екатеринбурге.

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