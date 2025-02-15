Автосервис загорелся на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы загорелся автосервис вместе с машинами

В Москве на Огородном проезде загорелся автосервис. Внутри находятся машины. Об этом сообщает МЧС России.

«В Огородном проезде горят 3 машины и оборудование в здании автосервиса. Со слов администрации, людей внутри нет. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на месте работают 17 пожарных и 5 единиц техники.

До этого в Миассе загорелся автомобильный завод «Урал». Как сообщили ТАСС в пресс-центре предприятия, произошло возгорание на площади 5 квадратных метров в подвале одного из цехов завода. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. Пострадавших нет.

Также на «Урале» отметили, что возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки. Позже стало известно, что пожар произошел из-за загоревшейся резиновой ленты конвейера и опилок.

Ранее магазин автозапчастей сгорел дотла в Екатеринбурге.