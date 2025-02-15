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В Калужской области потушили пожар на заводе, возникший после падения дрона

В Калужской области потушили пожар на предприятии, возникший после падения БПЛА
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Shutterstock

Возгорание на промышленном предприятии в Калужской области, возникшее в результате падения беспилотника, ликвидировано. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Силы ПВО рано утром сбили в Дзержинском районе региона 12 беспилотников. В результате падения дрона на территории промышленного предприятия (на каком именно не уточняется) возникло возгорание.

«По информации МЧС, все очаги возгорания были ликвидированы», — написал Шапша.

Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал. На месте работает оперативная группа, добавил он.

Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 15 февраля сбили 40 украинских беспилотников в Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областях.

Администрация Волгоградской области сообщала, что на юге Волгограда при падении обломков БПЛА пострадал один человек.

Ранее губернатор Ростовской области рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ.

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