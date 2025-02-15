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Россиян опросят на тему «Образ будущей Победы»

Общественная палата инициировала опрос об образе победы в военной операции
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета инициировала запуск опроса о том, как россияне видят образ победы в конфликте с Украиной. Об этом заявил РИА Новости глава комиссии, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В опросе «Образ будущей Победы» представлено десять вариантов ответа, включая возможность предложить свое мнение по завершению спецоперации, рассказал Рогов.

Его запустят в десятках крупнейших российских Telegram-каналов с общей аудиторией более семи миллионов подписчиков.

По его словам, среди вариантов ответа: прекращение боевых действий и установление фактической границы по линии фронта, включение Новороссии в состав РФ, «раздел Украины между Россией, Польшей, Венгрией и Румынией» и другие.

Рогов добавил, что результаты опроса намерены донести до президента Владимира Путина, который примет соответствующее решение.

До этого агентство Reuters утверждало, что Владимир Путин считает основные цели СВО достигнутыми. По словам журналистов, президент удовлетворен тем, что российская армия контролирует часть территорий, которые соединяют материковую Россию с Крымом, а также ослаблением потенциала украинских войск. После пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что не может прокомментировать информацию агентства.

Ранее в России рассказали о первом этапе в решении конфликта на Украине.

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