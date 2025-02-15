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Дело замглавы Росалкогольтабакконтроля продлили до мая

РИА: срок дела замглавы алкогольного регулирования Афанасенко продлили до мая
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Максим Блинов/РИА Новости

Срок предварительного следствия по делу заместителя главы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) Елены Афанасенко продлен до мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Информагентство передает, что срок предварительного следствия продлен до 18 мая 2025 года.

Накануне стало известно, что замглавы Росалкогольрегулирования отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

19 декабря прошлого года сообщалось, что Басманный районный суд Москвы арестовал Елену Афанасенко за получение взятки. По версии следствия, замглавы Росалкогольрегулирования и другие фигуранты дела получили взятку в особо крупном размере в обмен на лицензирование оборота алкогольной продукции, а также на общее покровительство.

До этого сообщалось, что в Ульяновске суд приговорил бывшего вице-губернатора Ульяновской области Игоря Эделя к 12 годам колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 500 млн руб. Эделя признали виновным в трех эпизодах по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение взятки»).

Ранее в ХМАО был задержан бывший первый замгубернатора региона по делу о взятке.

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