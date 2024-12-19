Суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко за получение взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Афанасенко на срок в один месяц и 30 суток.

По версии следствия, замглавы Росалкогольрегулирования и другие фигуранты по делу получили взятку в особо крупном размере за лицензирование оборота алкогольной продукции, а также за общее покровительство, выраженное в оказании содействия и решении административно-хозяйственных вопросов.

19 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали главу администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Олега Фадеенко в момент передачи ему взятки, размер которой составил 6 млн рублей. По информации издания «Фонтанка», глава района получил данную сумму за общее покровительство от охранной фирмы, выигравшей очередной тендер.

Позднее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил Олега Фадеенко от должности главы администрации Красносельского района города.

Ранее российского бизнесмена оштрафовали на 40 млн рублей за взятку госслужащему.