Бывшего вице-губернатора Ульяновской области осудили за взятки

В Ульяновске суд приговорил бывшего вице-губернатора Ульяновской области Игоря Эделя к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, его оштрафовали на 500 млн. руб. Эделя признали виновным в трех эпизодах по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение взятки»).

По данным следствия, с июля 2021 года по август 2023 года мужчина требовал через двух посредников три взятки в размере 500 тыс. руб., свыше 692 млн руб. и более 3,2 млн руб.. За это он обещал оказывать покровительство предпринимателю и некоторым строительным организациям. В тот же период бывший вице-губернатор получил через посредников три взятки: в размере 500 тыс. руб., около 117 млн руб. и 117 тыс. руб.

В августе 2023 года Ленинский районный суд города Ульяновска решил арестовать на два месяца советника губернатора Ульяновской области на общественных началах Игоря Эделя.

8 августа 2023 года стало известно, что помощник главы Ульяновской области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов задержаны в Ульяновске при получении взятки от московской строительной организации. В Димитровграде в рамках этой же спецоперации был задержан мэр города Андрей Большаков.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.