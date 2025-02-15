Арестованную замглавы Росалкогольрегулирования отпустили под подписку

Заместителя главы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольрегулирования) Елену Афанасенко отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Следователь отпустил под подписку о невыезде», — отметил собеседник агентства.

По данным издания, Афанасенко настаивает на своей невиновности.

19 декабря сообщалось, что Басманный районный суд Москвы арестовал Елену Афанасенко за получение взятки. По версии следствия, замглавы Росалкогольрегулирования и другие фигуранты дела получили взятку в особо крупном размере в обмен на лицензирование оборота алкогольной продукции, а также на общее покровительство.

Накануне стало известно, что в Ульяновске суд приговорил бывшего вице-губернатора Ульяновской области Игоря Эделя к 12 годам колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 500 млн. руб. Эделя признали виновным в трех эпизодах по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение взятки»).

Ранее в ХМАО был задержан бывший первый замгубернатора региона по делу о взятке.