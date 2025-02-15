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Три российских аэропорта вернулись к штатной работе после ограничений

Росавиация: в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты Астрахани, Владикавказа и Грозного сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. За это время на запасные аэродромы направили два самолета: один выполнял рейс в Астрахань, другой — во Владикавказ.

Этим утром Росавиация объявляла об ограничениях на работу аэропортов сразу в семи городах. Ограничения действовали в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Саратове, Калуге и Ульяновске. Сейчас все аэропорты работают штатно.

11 февраля ограничения вводились в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС в связи с атаками беспилотников. Кореняко отмечал, что во время действия ограничений экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов правильно отреагировали на ситуацию и обеспечили безопасность полетов.

Ранее в аэропорту Домодедово организовали проверку из-за возгорания спецтехники.

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