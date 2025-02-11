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В аэропортах Поволжья отменили ограничения на полеты после угрозы атак БПЛА

Аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск
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KONSTANTIN_SHISHKIN/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань», — пишет Кореняко.

Он добавил, что во время действия ограничений экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов правильно отреагировали на ситуацию и обеспечили безопасность полетов.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пожар на промышленном предприятии в Саратове, начавшийся в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата, ликвидирован.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.

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Атаки БПЛА на Россию
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