Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова Гагарин сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Этим утром Росавиация объявляла об ограничения на работу аэропортов сразу в семи городах. Помимо Саратова, ограничения действовали в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге и Ульяновске.

11 февраля стало известно, что аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС в связи с атаками беспилотников. Кореняко отмечал, что во время действия ограничений экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов правильно отреагировали на ситуацию и обеспечили безопасность полетов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в аэропорту Домодедово организовали проверку из-за возгорания спецтехники.