Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ

В Железнодорожном районе Ростова в результате падения обломков беспилотника была пробита кровля частного дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова по адресу пер. Ермака, 34 пробита кровля частного дома», — заявил он.

По словам губернатора, жильцы дома не пострадали. Для ликвидации последствий атаки на место падения обломков направлена группа взрывотехников. Слюсарь поручил организовать работу для обеспечения безопасности жителей пострадавшего и соседних зданий.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 февраля сбили 40 украинских беспилотников. По данным российского оборонного ведомства, 17 беспилотников были сбиты над территорией Волгоградской области, 12 БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью, девять беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, а также два дрона сбили над Саратовской областью.

Ранее в Калужской области произошло возгорание на заводе после падения беспилотника.