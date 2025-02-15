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В Волгоградской области отразили массовую атаку дронов

Бочаров сообщил об отражении массовой атаки дронов в Волгоградской области

Силы противовоздушной обороны РФ отразили массовую атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Волгоградскую область. Заявление губернатора региона Андрея Бочарова по этому случаю приводит пресс-служба волгоградской администрации в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв. м, которое было оперативно локализовано и ликвидировано», — рассказал чиновник.

В результате атаки никто не пострадал. Сколько беспилотников было сбито, не уточняется.

По данным министерства обороны РФ, в ночь на 15 февраля российские силы ПВО сбили более 40 российских беспилотников.

Сообщается, что 17 беспилотников были сбиты над территорией Волгоградской области, 12 БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью, девять беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, а также два дрона сбили над Саратовской областью.

Ранее губернатор Ростовской области рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ.

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