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На Дальнем Востоке ожидается метель и ураганный ветер

Вильфанд: На Дальнем Востоке ожидается метель и ветер с порывами до 35 м/с
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justkgoomm/Shutterstock/FOTODOM

На Дальнем Востоке ожидается метель и ураганный ветер с порывами до 35 м/с. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Камчатки в ближайшие дни пройдет сильный снег, прогнозируются ветер 25–30 м/с, а на юго-западном побережье — до 35 м/с, сильнейшая метель, плохая видимость», — рассказал синоптик.

Причиной сильных ветров в регионе он назвал циклоническую активность.

По словам Вильфанда, текущая ситуация из-за метели неблагоприятна для выхода в море и, в особенности, для морских исследований.

Вечером 8 февраля в устье реки Казачка сел на мель китайский сухогруз An Yang 2: он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, однако у берегов Сахалина получил пробоину. Из-за произошедшего на острове ввели режим ЧС. На борту судна находятся 1 тыс. тонн угля и 706 тонн мазута, а также 20 членов экипажа. Разлива топлива нет, власти взяли ситуацию на особый контроль.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об опасной погоде на Дальнем Востоке.

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