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На Камчатке произошло более 115 землетрясений за сутки

На камчатском вулкане Безымянный произошло более 115 землетрясений за сутки
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Александр Пирагис/РИА Новости

Российские сейсмологи зафиксировали более 115 землетрясений за сутки на вулкане Безымянный на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

«За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 118 сейсмических событий. В темное время суток [наблюдается] мощное свечение купола и непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону вулкана», — рассказали в учреждении.

По данным экспертов, вулкан готовится к извержению. Если этот процесс начнется, то выброс пепла может происходить на высоту до 15 км над уровнем моря.

1 февраля ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН предупреждали, что на Камчатке в ближайшие три дня может произойти мощное извержение вулкана Безымянный. На это указывало увеличение активности вулкана, в частности, интенсивные выбросы газа и пара и большая термическая аномалия.

Вулкан Безымянный расположен в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота составляет 3 км. Последнее извержение Безымянного происходило в июле 2024 года.

До этого климатолог Арсений Юрганов согласился с прогнозами зарубежных ученых, согласно которым в ближайшие годы, включая 2025-й, на Земле произойдет множество природных катаклизмов, таких как извержения вулканов, наводнения, а также изменения солнечной активности.

Ранее на Камчатке разработали новый метод изучения землетрясений.

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