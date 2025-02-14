В районе Южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение произошло у побережья Южных Курил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

По словам специалиста, магнитуда подземных толчков составила 4,9. Их зафиксировали днем 14 февраля в 12:32 по местному времени (4:32 мск).

«Эпицентр <…> находился в Тихом океане в 197 км юго-западнее необитаемого курильского острова Симушир», — уточнила Семенова.

Она добавила, что очаг природного катаклизма залегал на глубине 62 км.

К текущему моменту сейсмологи не получали никаких данных о том, что жители близлежащих населенных пунктов ощутили подземные толчки. Также специалисты не предупреждали граждан об угрозе возникновения цунами.

Вечером 13 февраля в районе американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его эпицентр находился в 154 км к юго-западу от города Акхиок на острове Кадьяк. Очаг природного катаклизма, в свою очередь, располагался на глубине всего 9,1 км.

Как рассказали в геологической службе США, никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее на полуострове Камчатка зарегистрировали более 100 землетрясений за сутки.