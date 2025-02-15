Осужденная за теракт Трепова начала выплачивать почти 16 млн рублей морального вреда

ТАСС: с осужденной за теракт Треповой начали взыскивать почти 16 млн рублей

Судебные приставы начали взыскивать с осужденной за теракт Дарьи Треповой почти 16 млн рублей за нанесение морального вреда. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Трепову осудили на 27 лет за теракт в петербургском кафе. Судебные приставы направили 21 исполнительный лист о непогашенной задолженности Треповой за моральный вред, который был причинен в результате теракта. Задолженность в каждом из них варьируется от 100 тысяч до 5 млн рублей, а общая сумма составляет 15 млн 995 тысяч рублей.

Кроме того, с Треповой взыщут 43 тысячи рублей налогов и сборов.

Гражданские иск к Треповой и укрывшему ее после теракта Дмитрию Касинцеву подал 21 потерпевший. Общая сумма требований превысила 50 млн рублей.

До этого Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с осужденной за теракт в кафе на Университетской набережной Дарьи Треповой долг за квартиру, которую она унаследовала от отца.

В августе Трепову госпитализировали из-за сильной депрессии и раскола личности. В июле Mash со ссылкой на эксперта-психиатра сообщил, что девушка страдает психическим расстройством. К такому выводу специалист пришел после анализа ее рисунков.

Ранее стало известно о долгах Треповой по ЖКХ.