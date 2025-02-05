С осужденной Треповой взыскали долг за квартиру

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с осужденной за теракт в кафе на Университетской набережной Дарьи Треповой долг за квартиру, которую она унаследовала от отца. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Уточняется, что сумма долга, взысканного солидарно с трех наследниц по гражданскому иску Жилкомсервиса, составила 169,5 тыс. руб. Кроме того, необходимо будет выплатить и госпошлину в размере 4 591 руб.

«Суд рассмотрел иск к Треповой и двум другим наследницам. Требования истца удовлетворены. Суд взыскал с ответчиков солидарно 169 526 руб. 29 копеек и госпошлину», — сказала Лебедева.

По ее словам, Трепова присутствовала в процессе по видеосвязи, против иска она не стала возражать и попросила предоставить ей рассрочку. Порядок обращения с заявлением о рассрочке суд разъяснил.

До этого сообщалось, что Трепова не выходит на связь с родными уже несколько месяцев.

В августе Трепову госпитализировали из-за сильной депрессии и раскола личности. В июле Mash со ссылкой на эксперта-психиатра сообщил, что девушка страдает психическим расстройством. К такому выводу специалист пришел после анализа ее рисунков.

Ранее стало известно о долгах Треповой по ЖКХ.