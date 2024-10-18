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Стало известно о долгах Треповой по ЖКХ

РИА Новости: Дарья Трепова задолжала налоговой и коммунальщикам свыше ₽46 тыс.

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Dmitri Lovetsky/AP

Осужденная за теракт в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Трепова задолжала налоговой и коммунальщикам свыше 46 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Трепова устроила теракт на мероприятии, которое вел военкор Владлен Татарский, пострадали около 50 человек. За это она была приговорена к 27 годам в колонии общего режима. Также Трепову обязали выплатить потерпевшим от взрыва в кафе свыше 16,5 млн рублей.

Женщина задолжала коммунальным службам 3,1 тыс. рублей и еще 43 тыс. рублей налогов.

До этого сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге рассмотрит иск к Треповой о взыскании долга по коммунальным платежам.

Дело рассматривает Пушкинский районный суд Петербурга. Местный Жилкомсервис (ООО «ЖКС N°1») требует взыскать с Треповой задолженность по коммунальным платежам за квартиру на улице Артиллерийской, доставшуюся ей в наследство от отца.

Ранее Трепову экстренно госпитализировали из-за раскола личности в тюремную больницу Мордовии.

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