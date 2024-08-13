Депрессия и раскол личности. Дарью Трепову экстренно доставили в тюремную больницу Мордовии Осужденную на 27 лет Дарью Трепову срочно доставили в тюремную больницу Мордовии

Дарью Трепову срочно доставили в тюремную больницу Мордовии из-за серьезной депрессии и нарушения психического состояния, сообщает Mash. В июле стало известно, что у Треповой развился внутренний раскол личности.

Осужденная за теракт Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов) срочно доставили в тюремную больницу Мордовии, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, госпитализация могла быть вызвана серьезной депрессией и нарушением психического состояния. Mash также сообщает, что в настоящее время супруг осужденной пытается установить связь с колонией, чтобы выяснить обстоятельства состояния своей жены.

Официальных комментариев на данный момент нет.

Заключение психиатра

О том, что Трепова страдала психическим расстройством и впала в депрессию, стало известно в июле после анализа ее рисунков, нарисованных для соратников из сообщества веганов. Эксперт-психиатр, исследовавший эти работы, пришел к выводу, что в колонии у Треповой развились депрессия и внутренний раскол личности.

Специалист отметил, что характер изображений свидетельствовал о внутренней деструктивности Треповой, вызванной разрушением ее надежд — выйти на свободу она сможет только в 53 года. Психиатр предположил, что осужденная пыталась справиться с депрессией через творчество. При этом в ее рисунках не было выявлено признаков раскаяния, и эксперт полагал, что Трепова продолжала не признавать своей вины.

25 января 2024 года Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей за организацию теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Инцидент произошел в апреле 2023 года в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге. Трепова принесла статуэтку, содержащую взрывное устройство, которое сработало во время мероприятия. В результате это унесло жизнь Татарского и ранило 52 человека.

Приговор Треповой стал самым строгим из когда-либо вынесенных женщинам в России. В соответствии с действующим законодательством, женщинам не назначают пожизненное лишение свободы и направляют их в колонии общего режима. Срок наказания не должен превышать 25 лет лишения свободы, но по преступлениям, связанным с террористической деятельностью, суд может назначить и до 30 лет. Суд, учитывая тяжесть преступления, назначил Треповой 27 лет колонии.

Адвокаты осужденной пытались оспорить приговор в апелляционном суде. Они настаивали на оправдании Треповой по обвинению в теракте и просили учесть время, уже проведенное в СИЗО, с тем, чтобы смягчить обвинение. Однако их доводы не нашли поддержки в суде.

Трепова была осуждена по трем статьям: п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (теракт), ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств) и ч. 4 ст. 327 УК (подделка документов). Она признала вину только по одной из статей — в использовании поддельного водительского удостоверения. В отношении обвинения в теракте и незаконном обороте взрывных устройств Трепова отрицала свою вину, утверждая, что не знала о наличии взрывчатого вещества в статуэтке, полагая, что там находилось подслушивающее устройство.