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СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на журналистов Первого канала

СК возбудил дело о терроризме после атаки ВСУ на журналистов Первого канала
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Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме после атаки ВСУ по съемочной группе »Первого канала».

По словам Петренко, ВСУ «воспрепятствовали профессиональной деятельности журналистов» в Курской области.

В пятницу, 14 февраля, врио губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что оператор «Первого канала» Юрий Шолмов получил ранения в ходе атаки ВСУ. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное , позже его доставят в Москву.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в обстреле журналистов «Первого канала» военнослужащие Вооруженных сил Украины понесут наказание.

Она также призвала международные организации осудить это преступление ВСУ.

Ранее журналист рассказал, как после атаки дрона в ДНР нашел около сердца осколок, застрявший в одежде.

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