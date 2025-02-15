СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на журналистов Первого канала

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме после атаки ВСУ по съемочной группе »Первого канала».
По словам Петренко, ВСУ «воспрепятствовали профессиональной деятельности журналистов» в Курской области.
В пятницу, 14 февраля, врио губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что оператор «Первого канала» Юрий Шолмов получил ранения в ходе атаки ВСУ. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное , позже его доставят в Москву.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в обстреле журналистов «Первого канала» военнослужащие Вооруженных сил Украины понесут наказание.
Она также призвала международные организации осудить это преступление ВСУ.
Ранее журналист рассказал, как после атаки дрона в ДНР нашел около сердца осколок, застрявший в одежде.