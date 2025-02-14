Журналисты Первого канала попали под обстрел в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали съемочную группу Первого канала в Курской области. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов. Его уже доставили в Курскую областную клиническую больницу, после консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву», — рассказал Хинштейн.

Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму черепно-мозговая травма от действия минно-взрывной волны, которая может привести к нарушению кровообращения мозга, усилению внутричерепного давления, потере памяти, формированию рубцов в мозге, потере координации, слуха, зрения и т.д.

До этого журналист рассказал, как после атаки дрона в ДНР нашел около сердца осколок, застрявший в одежде.

Ранее Захарова заявила, что виновные в атаке на российских журналистов понесут наказание.