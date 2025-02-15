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В МИД пообещали, что обстрелявшие журналистов «Первого канала» понесут наказание

Захарова: виновные в обстреле ВСУ журналистов «Первого канала» будут наказаны
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Виновные в обстреле журналистов «Первого канала» военнослужащие Вооруженных сил Украины понесут наказание. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — заявила Захарова на брифинге.

Она также призвала международные организации осудить это преступление ВСУ.

О том, что российские журналисты попали под обстрел в Курской области сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

Он рассказал, что в результате атаки дрона тяжелые ранения получил оператор Юрий Шолмов — после того, как его экстренно доставили в Курскую областную клиническую больницу, врачи решили отправить журналиста на лечение в Москву. Шолмов в результате ранения рискует лишиться зрения, слуха и координации.

Ранее журналист рассказал, как после атаки дрона в ДНР нашел около сердца осколок, застрявший в одежде.

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Атаки на Курскую область
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