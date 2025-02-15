В МИД пообещали, что обстрелявшие журналистов «Первого канала» понесут наказание

Виновные в обстреле журналистов «Первого канала» военнослужащие Вооруженных сил Украины понесут наказание. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — заявила Захарова на брифинге.
Она также призвала международные организации осудить это преступление ВСУ.
О том, что российские журналисты попали под обстрел в Курской области сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.
Он рассказал, что в результате атаки дрона тяжелые ранения получил оператор Юрий Шолмов — после того, как его экстренно доставили в Курскую областную клиническую больницу, врачи решили отправить журналиста на лечение в Москву. Шолмов в результате ранения рискует лишиться зрения, слуха и координации.
Ранее журналист рассказал, как после атаки дрона в ДНР нашел около сердца осколок, застрявший в одежде.