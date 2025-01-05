Журналист РИА Новости раскрыл, что нашел после атаки дрона в ДНР

РИА: журналист рассказал, как после атаки дрона в ДНР нашел у сердца осколок

Журналист Максим Романенко рассказал, что после атаки украинского дрона-камикадзе в Донецкой народной республике (ДНР) нашел у сердца осколок, застрявший в одежде. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты РИА Новости рассказали, что после атаки дрона они выбежали из машины, после чего провели осмотр друг друга на предмет травм. Затем военные эвакуировали их в Донецк.

«Только после эвакуации я обнаружил небольшую ссадину у себя на груди в области сердца. В этом же месте в одежде застрял маленький металлический осколок», — рассказал Романенко.

Журналист добавил, что в результате обследования в травматологии осколков и поражающих элементов в теле не нашли.

4 января в ДНР автомобиль с группой российских военных корреспондентов возвращался в Донецк после съемки последствий обстрелов в Горловке. На трассе в город его атаковал начиненный взрывчаткой беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины.

В результате атаки внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов получил несовместимые с жизнью травмы. Еще четверо находившихся в машине журналистов получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.

Позднее МИД РФ выразил мнение, что сотрудники СМИ были сознательно выбраны мишенью нападения, так как атака произошла вдалеке от линии боевого соприкосновения.

Ранее стал известен диагноз, который поставили пострадавшим в ДНР журналистам.