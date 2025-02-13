Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в типографии на Волхонском шоссе

«Фонтанка»: в Петербурге горит типография на Волхонском шоссе

Жители Санкт-Петербурга сообщают о крупном пожаре на юге города. По информации «Фонтанки», горит типография на Волхонском шоссе, которая располагается по соседству с табачной фабрикой.

Первые сообщения о возгорании появились около 13:30 13 февраля, в местных Telegram-каналах стали распространяться кадры с клубами черного дыма, который идет, предположительно, от одного из предприятий на юге города.

Также очевидцы рассказали о нескольких машинах МЧС, которые прибыли на место ЧП.

Комментариев по поводу возгорания от официальных ведомств не поступало.

Ранее крупный пожар произошел на Северном автовокзале в Уфе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами