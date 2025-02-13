В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в типографии на Волхонском шоссе

«Фонтанка»: в Петербурге горит типография на Волхонском шоссе

Жители Санкт-Петербурга сообщают о крупном пожаре на юге города. По информации «Фонтанки», горит типография на Волхонском шоссе, которая располагается по соседству с табачной фабрикой.

Первые сообщения о возгорании появились около 13:30 13 февраля, в местных Telegram-каналах стали распространяться кадры с клубами черного дыма, который идет, предположительно, от одного из предприятий на юге города.

Также очевидцы рассказали о нескольких машинах МЧС, которые прибыли на место ЧП.

Комментариев по поводу возгорания от официальных ведомств не поступало.

Ранее крупный пожар произошел на Северном автовокзале в Уфе.