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В прибалтийских странах цены на электроэнергию взлетели на 50%

Mash: в Эстонии, Литве и Латвии цены на электроэнергию выросли на 50%
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Shutterstock

В Эстонии, Литве и Латвии цены на электроэнергию выросли на 50% после выхода из единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Стоимость электричества увеличилась в три раза по сравнению с прошлым месяцем — на бирже она взлетела на 320%», — говорится в публикации.

По данным Mash, в январе за один мегаватт/час стоимость электроэнергии составляла €146 (почти 14 тысяч рублей), теперь — €483 (более 45 тысяч рублей).

В настоящее время жители прибалтийских стран закупают генераторы, свечи, теплые носки и одеяла, добавили в Telegram-канале.

9 февраля стало известно, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из единой системы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). До этого сообщалось, что тестирование автономной работы электросетей стран Балтии показывает их готовность к синхронизации через Литву и Польшу с Евросоюзом.

Страны Балтии договорились выйти из электроэнергетической системы БРЭЛЛ в 2023 году.

Ранее в России заявили, что выход стран Балтии из БРЭЛЛ не повлиял на работу энергосистем.

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