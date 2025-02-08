В России заявили, что выход стран Балтии из БРЭЛЛ не повлиял на работу энергосистем

ЕЭС: системы РФ и Белоруссии работают стабильно после ухода Балтии из БРЭЛЛ

Выход Эстонии, Литвы и Латвии из электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на качество совместной работы энергосистем России и Белоруссии и функционирование энергосистемы Калининградской области, они работают стабильно. Об этом сообщили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС), передает РИА Новости.

Отмечается, что российская Единая энергосистема и белорусская Объединенная энергосистема имеют электросвязи по трем международным линиям электропередачи (ВЛ) 330 кВ, одной ВЛ 750 кВ, а также по линиям более низкого класса напряжения.

8 февраля энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ.

В настоящее время в Калининградской области работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская. Протяженность электросетей составляет свыше 19 тысяч километров.

Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и договорились выйти из нее в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза назначено на 9 февраля. После отключения от БРЭЛЛ балтийские страны в течение суток будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия проблем подключатся к Европе.

Ранее власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами, водой, лекарствами на фоне возможного отключения электричества после ее выхода из БРЭЛЛ.