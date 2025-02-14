В Москве арестовали участников потасовки в «Кофемании»

Суд арестовал участников драки в «Кофемании» в Москве на 15 суток

Дорогомиловский суд Москвы назначил участникам драки в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте административный арест сроком на 15 суток. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.

Фигурантов потасовки — Гаджимурада Алиева, Ислама Алиева и Гасана Магомедова — признали виновными в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ), говорится в сообщении.

В суде подчеркнули, что правонарушители нецензурно выражались в ресторане, размахивали руками и не реагировали на жалобы граждан.

14 февраля Telegram-канал Baza писал, что в заведение зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет, после чего в ресторане началась паника, часть посетителей стала прятаться под столами и выбегать на улицу.

При этом, утверждал канал, стрельбы не было.

В ноябре неизвестные устроили стрельбу возле кафе «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. Группа мужчин повздорила еще в заведении, после чего они вышли на улицу, где один из участников потасовки достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. В январе суд арестовал одного из участников конфликта.

Ранее стрельбу возле кафе в Сухуме запечатлела камера видеонаблюдения.