В московской «Кофемании» произошел конфликт

В «Кофемании» на Кутузовском проспекте в Москве произошел конфликт

Конфликт произошел в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в центре Москвы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве, добавил он.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что в заведение зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет, после чего в ресторане началась паника, часть посетителей стала прятаться под столами и выбегать на улицу.

При этом, утверждал канал, стрельбы не было.

В ноябре неизвестные устроили стрельбу возле кафе «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. Группа мужчин повздорила еще в заведении, после чего они вышли на улицу, где один из участников потасовки достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. В январе суд арестовал одного из участников конфликта.

Ранее полиция ввела план «Перехват» в Северной Осетии после стрельбы на трассе.