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Перестрелка в Сухуме попала на видео

Стрельбу возле кафе в Сухуме запечатлела камера видеонаблюдения
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Depositphotos

Перестрелку возле кафе «Бисквит» в Сухуме — столице Абхазии — запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на улице. Ролик опубликовал Telegram-канал «Сочи Онлайн».

Камера записала звук стрельбы внутри кафе, а после сняла, как из заведения вышел человек и направился к транспортному средству у входа. Затем к точке общепита подъехал еще один автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Судя по видеозаписи, вышедший из кафе начал стрелять по одному из них. Затем находившийся внутри кафе открыл ответный огонь.

По данным Telegram-канала SHOT, трое пострадавших были госпитализированы, их не удалось спасти. Стрелявший скрылся, но был задержан. Местные СМИ писали, что им может быть сотрудник администрации города.

Прокуратура Республики Абхазия сообщила, что по факту перестрелки возбудили уголовное дело. В ведомстве отметили, что у 42-летнего подозреваемого изъяли орудие стрельбы. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление мотива преступления.

Ранее в Петербурге юноша поссорился с соседкой по коммуналке и выстрелил в нее.

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