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В Москве арестован участник перестрелки на Большой Никитской улице

Пресненский суд арестовал участника перестрелки на Никитской улице в Москве
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Shutterstock

Пресненский суд арестовал участника перестрелки на Большой Никитской улице в Москве, поблизости от «Кофемании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исамбекова Джалила Рашидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, на срок 1 месяц 10 суток», — сообщили в суде.

Следствие считает, что Исамбеков грубо нарушил общественный порядок, а также заранее нашел предмет, который можно использовать как оружие.

27 ноября 2024 года неизвестные устроили стрельбу возле кафе «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. По данным Telegram-каналов, группа мужчин повздорила еще в заведении. Конфликт продолжился на улице — один из участников потасовки достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. После этого все скрылись, сейчас мужчин разыскивает полиция.

Ранее сообщалось об инциденте в Тверской области, где россиянин выстрелил в знакомого из ружья.

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