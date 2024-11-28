Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы и скрылись. Полиция ищет пятерых человек Уголовное дело возбуждено после стрельбы в центре Москвы

Неизвестные устроили стрельбу возле кафе «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. По данным Telegram-каналов, группа мужчин повздорила еще в заведении. Конфликт продолжился на улице — один из участников потасовки достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. После этого все скрылись, сейчас мужчин разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после стрельбы у кафе «Кофемания» на Большой Никитской в центре Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«Полицейские предварительно установили, что в одном из кафе на Большой Никитской улице между двумя посетителями произошел конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. В результате один из них произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия. После чего все участники скрылись», — рассказал собеседник агентства.

По данным МВД, информация о пострадавших не поступала. При этом SHOT, Mash и РЕН ТВ ранее писали об одном пострадавшем, которому якобы попали в ногу. Baza сообщала, что этот момент попал на кадры, которые опубликовала прокуратура. На них также видно, что после потасовки компания разбежалась в разные стороны.

Компания «бородатых мужчин»

Что стало причиной конфликта, на данный момент неизвестно. Telegram-каналы и СМИ приводят разные версии случившегося. Mk.ru сообщает, что в заведение вечером 27 ноября пришла компания из пяти-семи человек кавказской внешности.

«В какой-то момент между мужчинами начался конфликт. Официант попросил их выйти, и мужчины покинули кафе, после чего отправились во дворы», — говорится в публикации.

После этого находившийся неподалеку инспектор дорожной службы услышал выстрелы. На место сразу же направились правоохранители и медики, но никого там не обнаружили, уточняет издание.

SHOT приводит такую же информацию, добавляя, что один из участников потасовки выстрелил другому в область бедра, после чего мужчины скрылись с места происшествия на автомобилях.

Baza также пишет, что компания «бородатых мужчин» поспорила о чем-то внутри заведения, а потом вышла на улицу, где и началась стрельба.

В то же время РЕН ТВ сообщает, что конфликт у «Кофемании» начался на улице и участвовало в нем четыре человека.

При этом, по данным Mash, потасовка началась между двумя группами. Telegram-канал не называет точное количество участников конфликта, однако отмечает, что полицейские разыскивают пятерых человек.

«Особые приметы: рост — выше среднего, среднее телосложение, длинные бороды», — говорится в публикации.

В этом заведении уже не первый раз случаются конфликты. Именно в «Кофемании» на Большой Никитской в 2018 году произошла драка с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.