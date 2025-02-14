Суд арестовал имущество семьи экс-мэра Сочи

Мещанский районный суд Москвы арестовал и продлил срок ранее наложенного ареста на имущество семьи экс-мэра города Сочи Алексея Копайгородского и аффилированных с ним лиц. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Судья удовлетворил соответствующее ходатайство следователя в рамках расследуемого уголовного дела в отношении Копайгородского.

Экс-мэр Сочи и его жена Янина хотят вернуться на военную службу в зоне проведения спецоперации. По данным «Ъ», женщина, которую обвиняют в присвоении земли и пособничестве в получении взятки, уже подала иск в Луганский гарнизонный военный суд. Она считает, что была уволена из войсковой части безосновательно и «задним числом». Алексей Копайгородский, обвиняемый в растрате и получении взятки, намерен подать аналогичный иск. Ранее суд продлил супругам меру пресечения еще на три месяца. Экс-мэр Сочи сейчас находится в СИЗО, а его супруга — под домашним арестом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В конце декабря прошлого года МВД России сообщило, что Копайгородский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

Ранее Копайгородскому отказали в отправке на СВО.