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Появились кадры пожара на автомобильном заводе «Урал» в Миассе

Пожар на автомобильном заводе «Урал» попал на видео

Кадры с горящим автомобильным заводом «Урал» в городе Миасс Челябинской области опубликовал Telegram-канал «ЧП Миасс». Судя по видео, над корпусами завода стоит густой дым.

«Жители Миасса делятся кадрами, на которых видно, что дым с предприятия валит до сих пор», — говорится в сообщении канала.

О возгорании на автозаводе «Урал» стало известно 14 февраля 2025 года. Как сообщили ТАСС в пресс-центре предприятия, произошло возгорание на площади 5 квадратных метров в подвале одного из цехов завода. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. Пострадавших нет.

Также на «Урале» отметили, что возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки. О причинах пожара не сообщается.

До этого сообщалось, что огонь охватил маршрутки на парковке на территории промышленной зоны в селе Верхнее Мячково в подмосковных Люберцах. Возгорание тушили 25 специалистов и пять единиц техники.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Всего сгорели 30 маршруток.

Ранее магазин автозапчастей сгорел дотла в Екатеринбурге.

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