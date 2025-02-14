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Пожар площадью в тысячу «квадратов» охватил пансионат в Анапе

МЧС: в пансионате Анапы произошел пожар, эвакуированы более 20 человек

В станице Благовещенской в Анапе загорелся пансионат. Об этом сообщает региональное МЧС России.

«Горят корпус для проживания и общепит. Эвакуированы 26 человек. По предварительной информации, пострадавших нет», — указано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают 79 пожарных при поддержке 25 единиц спецтехники.

13 февраля сообщалось о крупном пожаре на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. В материале уточнялось, что огонь охватил расположенное здесь здание типографии.

За два дня до этого в городе Кола, который находится в Мурманской области, загорелась квартира на первом этаже одного из жилых домов. Пламя распространилось на площади восемь квадратных метров, при этом в помещении находились трое мужчин.

Ранее появились кадры пожара на автомобильном заводе «Урал» в Миассе.

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