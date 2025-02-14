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В Лондоне напали на поджигателя Корана

Daily Mail: мужчина хотел сжечь Коран в Лондоне, но подвергся нападению

Мужчина поджег Коран у здания посольства Турции в Лондоне, после чего на него напал прохожий с ножом. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам журналистов, прохожий вырвал у поджигателя горящий Коран, сбил мужчину с ног и попытался нанести ножевые ранения. Нападавший был задержан правоохранительными органами.

Поджигатель, в свою очередь, заявил, что своими действиями он протестовал против политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мужчина обвинил турецкого лидера в превращении страны в плацдарм для радикальных исламистских группировок.

В начале февраля лидер датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сообщил, что провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Копенгагене. По его словам, датская полиция запретила проводить ему подобные демонстрации, после того как в Швеции произошло нападение на организатора акции с сожжением Корана Салвана Момика. Акция в Копенгагене была проведена в его честь, подчеркнул Палудан.

Ранее в Дагестане блогеры сожгли на видео газету «Ас-Салам» с цитатами из Корана.

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