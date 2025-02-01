Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидер датской правоэкстремистской партии сжег Коран в Копенгагене

Палудан провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Копенгагене
close
Ahmed Saad/Reuters

Лидер датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сообщил, что провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Копенгагене. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, датская полиция запретила проводить ему подобные демонстрации, после того как в Швеции произошло нападение на организатора акции с сожжением Корана Салвана Момика. Акция в Копенгагене была проведена в его честь, подчеркнул Палудан.

Нападение на иракского беженца Момику произошло 29 января. Мужчина не выжил. Тело мужчины нашли в шведском городе Седертелье. В связи со случившимся полиция задержала пять человек.

Известно, что Момику должны были судить за разжигание ненависти по национальному признаку, однако из-за произошедшего заседание отменили.

Сальван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году. Впервые священную книгу мусульман мужчина сжег на площади в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Ранее в Дагестане блогеры сожгли на видео газету «Ас-Салам» с цитатами из Корана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами