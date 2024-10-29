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В Дагестане разгорелся скандал из-за блогеров, сжегших газету с цитатами из Корана

В Дагестане блогеры сожгли на видео газету «Ас-Салам» с цитатами из Корана

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Shutterstock

В Махачкале разгорелся скандал из-за блогеров, сжегших на видео местную газету «Ас-Салам» с цитатами из мусульманского Корана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Авторы видеоролика заявили, что в их намерениях не было оскорблять чувства мусульман, они сожгли рандомную газету, чтобы сделать трендовые кадры. Целью этой деятельности был реклама магазина шуб.

После того, как видео появилось в аккаунте магазина в соцсети, пользователи закидали авторов гневными комментариями. В магазин приехали представители Духовного управления мусульман Дагестана, чтобы пояснить, что так себя вести по законам Ислама — грех. Редакция «Ас-Салама» в свою очередь опубликовала статью, в которой предложила всем верующим «отменить» магазин шуб, а заодно еще два магазина тех же владельцев.

Хозяйка салона заявила, что она и ее соратник по видео — верующие люди. Она извинилась перед всеми, кого оскорбил ролик.

До этого сообщалось, что приговоренного к 3,5 года за сожжение Корана волгоградского студента Никиту Журавеля обвинили в госизмене.

Ранее в Госдуме высказались об оскорблении христиан чеченским учителем.

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