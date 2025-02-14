Названо число уголовных дел о неуплате алиментов в 2024 году

ФССП: 54 тысячи уголовных дел завели на неплательщиков алиментов в 2024 году

Фигурантами уголовных дел о неуплате алиментов в 2024 году стали 54 тысячи россиян. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов, пишет РИА Новости.

По его словам, в прошлом году на должников были составлены более 103 тысяч протоколов об административных правонарушениях за неуплату алиментов, по которым вынесли более 101,2 тысячи административных наказаний. Статья 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

В пятницу Аристов заявил, что у граждан, не выплачивающих алименты, могут начать удерживать часть заработной платы.

Он напомнил, что в мае 2024 года был принят закон о создании реестра должников по алиментам, который должен начать свою полноценную работу в этом году. Работодатели, которых насчитывается в РФ около 6 млн, будут обязаны проверять своих сотрудников на наличие в реестре, чтобы удерживать средства из их заработной платы для их перечисления детям.

До этого в управлении ФССП по Москве рассказали, что среди наиболее эффективных методов взыскания алиментов оказалось ограничение на выезд должников за границу.

Ранее в ФСПП заявили, что с 2025 года приставы смогут взыскивать долги в цифровых рублях.