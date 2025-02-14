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Россиян предупредили о возможности принудительной оплаты алиментов в счет зарплаты

Директор ФССП: у неплательщиков алиментов могут начать удерживать часть зарплаты
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Shutterstock

У граждан, не выплачивающих алименты, могут начать удерживать часть заработной платы. Об этом РИА Новости заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

В мае 2024 года был принят закон о создании реестра должников по алиментам, который должен начать свою полноценную работу в этом году. В будущем планируется расширить цели формирования реестра. Работодатели, которых насчитывается около 6 миллионов, будут обязаны проверять своих сотрудников на наличие в реестре, чтобы удерживать средства из их заработной платы для их перечисления детям.

7 февраля в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве рассказали, что среди наиболее эффективных методов взыскания алиментов оказалось ограничение на выезд должников за границу.

В январе управляющий партнер юридического бюро Дмитрий Кваша заявил, что в России нужно установить лимиты ежемесячных платежей по алиментам, так как это поможет в борьбе с неплательщиками. В каждом регионе сумма должна быть своя, а соответствующие изменения следует отразить в законодательстве, сказал юрист.

Ранее россиянин заключил контракт с Минобороны, чтобы погасить долги по алиментам.

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