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У российских приставов появилась новая возможность взыскивать долги

В России с 2025 года приставы смогут взыскивать долги в цифровых рублях
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Shutterstock

В России судебные приставы с 1 января 2025 года могут взыскивать долги с людей и организаций и в цифровых рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.

В июле 2023 года в закон «Об исполнительном производстве» были внесены изменения, регламентирующие процедуру обращения взыскания на цифровые рубли должника. Положения закона начали действовать с 1 января 2025 года.

Взыскание на цифровые рубли обращается в случае, если у должника недостаточно средств на счетах и во вкладах в банках или иных кредитных организациях, а также иностранной валюте или драгоценных металлах.

При обращении пристава в рамках судебного производства оператор платформы цифрового рубля должен перевести цифровые рубли в размере задолженности на депозитный счет службы судебных приставов (ФСПП). При этом на цифровые кошельки не распространяется возможность сохранения средств в размере прожиточного минимума (в 2025 году 19 329 рублей на трудоспособных людей), на которые не может быть обращено взыскание.

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