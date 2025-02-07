Названы самые эффективные способы борьбы с алиментщиками

ФССП: запрет на выезд за границу наиболее эффективен в борьбе с алиментщиками

Среди наиболее эффективных методов взыскания алиментов оказалось ограничение на выезд должников за границу. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

«Наиболее действенными мерами оказались временное ограничение на выезд должников за пределы Российской Федерации и на пользование специальным правом, а также привлечение неплательщиков к административной и уголовной ответственности», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули значительный положительный эффект от применения этих мер.

В январе управляющий партнер юридического бюро Дмитрий Кваша заявил, что в России нужно установить лимиты ежемесячных платежей по алиментам, так как это поможет в борьбе с неплательщиками. В каждом регионе сумма должна быть своя, а соответствующие изменения следует отразить в законодательстве, сказал юрист.

До этого глава Минюста РФ Константин Чуйченко предложил установить ограничения для тех неплательщиков алиментов, которые занесены в соответствующий реестр. В качестве примера он привел Китай, где уклоняющимся от уплаты алиментов лицам запрещены полеты на самолетах в бизнес-классе.

Ранее россиянин заключил контракт с Минобороны, чтобы погасить долги по алиментам.