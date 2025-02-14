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Рособрнадзор внесет правки в проект о тесте по русскому для детей мигрантов

Яровая: проект Рособрнадзора по русскому языку будет исправлен
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая пообещала внести правки в проект теста для детей мигрантов о знании русского языка. Ее слова приводит РИА Новости.

Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики выявила прямые несоответствия законодательству в проекте Рособрнадзора о пороге знания русского языка для детей мигрантов.

«Сегодня мы провели обсуждение и договорились, что до 17 февраля, то есть в короткий срок, конкретные наши замечания, которые были озвучены по каждому положению, подготовленному Рособрнадзором и Министерством просвещения приказом, были учтены», — сообщила вице-спикер.

Яровая добавила, что все необходимые поручения уже направлены в профильные комитеты. Они будут рассматривать новые проектные изменения.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что предложение Рособрнадзора о минимальных баллах тестирования по русскому языку для детей мигрантов, желающих поступать в российские школы, — это фикция и формализм.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Согласно документу, зачисление иностранцев в школы возможно только при условии успешного прохождения бесплатного экзамена по русскому языку, который будет проводиться в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Ранее стало известно, сколько баллов нужно будет набрать детям мигрантов, чтобы сдать русский.

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