Стало известно, сколько баллов нужно будет набрать детям мигрантов, чтобы сдать русский

Рособрнадзор: для сдачи русского детям мигрантов нужно будет набрать 30% баллов

Чтобы успешно сдать экзамен по русскому языку, детям иностранцев нужно будет набрать треть от максимального числа баллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект Рособрнадзора.

«Проектом приказа предлагается определить, что указанное минимальное количество баллов составляет не менее 30% от максимального количества баллов», — говорится в пояснительной записке.

С начала 2024 года в России была ужесточена миграционная политика. В частности, изменена система тестирования иностранцев для получения патентов и разрешений на работу: теперь экзамены принимают только 92 государственных учреждения, а коммерческие структуры исключены из процесса. Иностранцы должны продемонстрировать знания русского языка, истории России и основ законодательства страны.

Также был принят закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Ранее Путин призвал помогать гражданам дружественных стран изучать русский язык.