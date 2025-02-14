В ХАМАС подтвердили, что планируют освободить трех заложников в субботу

Палестинское движение ХАМАС освободит трех заложников, включая гражданку Израиля и США Саги Декель-Чен, 15 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя организации.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

7 февраля российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщил, что палестинское движение ХАМАС должно в скором времени освободить удерживаемого в заложниках гражданина РФ Александра Труфанова.

Сегодня организация «Исламский джихад» (организация запрещена в России) пообещала передать Труфанова 15 февраля.

Ранее стало известно, что в ЕС начали разрабатывать собственный план по сектору Газа в противовес Трампу.